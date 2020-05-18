В Киеве завтра начнется вторая фаза отключений горячей воды

В Киеве с 19 мая начинается вторая фаза гидравлических испытаний теплосетей. Названы адреса, где временно будет отключена горячая вода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевтеплоэнерго.

Испытывать теплосети будут в районах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра столицы.

"На прочность будут испытывать сети части Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева. В целом около 10% жилых домов (1300) столицы. Это клиенты, получающие тепловую энергию от ТЭЦ-5. Испытания продлятся около двух недель - до 5 июня", - говорится в сообщении.

Адреса домов, где будет временно будет отсутствовать горячее водоснабжение, размещены на официальном сайте Киевтеплоэнерго. Информацию также можно получить в Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по телефону 15-57 (со стационарного телефона) или (044) 500-1557 (с мобильного).

Напомним, ранее в Киеве отключили горячую воду в 2,6 тыс. домов на две недели. Горячую воду отключили в жилых массивах Троещина, Лесной и Оболонь.

В КГГА объяснили, что гидравлические испытания, согласно правилам, начинаются со следующего дня после завершения отопительного сезона, однако в этом году были перенесены из-за карантина.

"В этом году мы начали позже 12 мая потому, что у нас был усиленный карантин. Мы понимаем, что люди сидят дома. Поэтому у нас на 1,5 месяца сместилось", - пояснили в пресс-службе.