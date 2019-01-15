В Киеве завтра на дорогах гололедица

Иллюстративное фото (УНИАН)

Температура ночью от -5 до -7 градусов, днем от -1 до -3

В Киеве завтра, 16 января, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным украинского гидрометцентра, в среду также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от -5 до -7 градусов, днем от -1 до -3.

Напомним, в Киеве сегодня, 15 января, ожидается небольшой снег, метель, на дорогах гололедица. Утром в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, 15 января синоптики прогнозируют облачность, ветер южный, 7-12 м/с, температура днем от -2 до -4 мороза.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине сегодня, 15 января, ожидается ухудшение погодных условий.

В Карпатах по состоянию на 15 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 137 см.

Как писал Styler, на Украину надвигается атмосферный фронт северного циклона "Флоренц", который принесет с собой значительное ухудшение погоды в нескольких областях страны. В частности, на востоке и юге Украины пройдут дожди с мокрым снегом, в западных областях выпадет снег.