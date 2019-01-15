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Синоптики сообщили о погоде в Карпатах

Новости » Общество    15.01.2019 - 12:12
Синоптики сообщили о погоде в Карпатах
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

В Карпатах до -13 градусов мороза, больше всего снега выпало на Драгобрате

В Карпатах по состоянию на 15 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 137 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на утро 15 января на Сл Пожежевская температура воздуха составила -13 градусов мороза, порывы ветра до 8 м/с. Высота снежного покрова на указанном участке составляла от 31 до 106 см, снег метелевых, слабо закреплен. Также, по информации синоптиков, на Сл Плай температура воздуха утром составила -10,6 градусов мороза, порывы ветра до 10 м/с и туман. Высота снежного покрова достигала 77 см, снег свежий, пылевидный, умеренно закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -13,2 градусов мороза, снег, метель. Высота снежного покрова составляет 137 см", - говорится в сообщении.

Синоптики сообщили о погоде в Карпатах

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 15 января, ожидается ухудшение погодных условий.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 15 января 2019 года, на западе и востоке Украины ожидается снег, на юге с дождем, температура воздуха днем местами опустится до -4.

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