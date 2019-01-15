В Киеве сегодня ожидается гололедица и снег

Иллюстративное фото (УНИАН)

Утром ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

В Киеве сегодня, 15 января, ожидается небольшой снег, метель, на дорогах гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По прогнозу Украинского Гидрометцентра, утром в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, 15 января синоптики прогнозируют облачность, ветер южный, 7-12 м/с, температура днем 2-4° мороза.

Пешеходов и водителей призывают быть максимально осторожными, владельцев частных авто - по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать транспортные средства вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине сегодня, 15 января, ожидается ухудшение погодных условий.

Как писал Styler, на Украину надвигается атмосферный фронт северного циклона "Флоренц", который принесет с собой значительное ухудшение погоды в нескольких областях страны. В частности, на востоке и юге Украины пройдут дожди с мокрым снегом, в западных областях выпадет снег.