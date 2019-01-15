У Києві завтра на дорогах ожеледиця

Ілюстративне фото (УНІАН)

Температура вночі від -5 до -7 градусів, вдень від -1 до -3

У Києві завтра, 16 січня, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними українського гідрометцентру, у середу також буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від -5 до -7 градусів, вдень від -1 до -3.

Нагадаємо, в Києві сьогодні, 15 січня, очікується невеликий сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вранці в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Крім того, 15 січня синоптики прогнозують хмарність, вітер південний, 7-12 м/с, температура вдень від -2 до -4 морозу.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні сьогодні, 15 січня, очікується погіршення погодних умов.

У Карпатах за станом на 15 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 137 див.

Як писав Styler, на Україну насувається атмосферний фронт північного циклону "Флоренц", який принесе з собою значне погіршення погоди в кількох областях країни. Зокрема, на сході та півдні України пройдуть дощі з мокрим снігом, у західних областях випаде сніг.