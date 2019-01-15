ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві завтра на дорогах ожеледиця

Новини » Суспільство    15.01.2019 - 15:10
У Києві завтра на дорогах ожеледиця
Ілюстративне фото (УНІАН)

Температура вночі від -5 до -7 градусів, вдень від -1 до -3

У Києві завтра, 16 січня, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними українського гідрометцентру, у середу також буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від -5 до -7 градусів, вдень від -1 до -3.

Нагадаємо, в Києві сьогодні, 15 січня, очікується невеликий сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вранці в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Крім того, 15 січня синоптики прогнозують хмарність, вітер південний, 7-12 м/с, температура вдень від -2 до -4 морозу.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні сьогодні, 15 січня, очікується погіршення погодних умов.

У Карпатах за станом на 15 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 137 див.

Як писав Styler, на Україну насувається атмосферний фронт північного циклону "Флоренц", який принесе з собою значне погіршення погоди в кількох областях країни. Зокрема, на сході та півдні України пройдуть дощі з мокрим снігом, у західних областях випаде сніг.

У Львівській області через негоду частково перекрито рух транспорту Кличко зустрівся з головою Нацради Австрії
Новини України ГідрометцентрКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся