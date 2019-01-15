Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине 15 января ожидаются метели и сильный ветер

В Украине сегодня, 15 января, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 15 января ночью и утром ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами метели (IV уровень опасности, желтый). Такие же метеоусловия ожидаются в Киеве и Киевской области.

Напомним, как ранее писал Styler, на Украину надвигается атмосферный фронт северного циклона "Флоренц", который принесет с собой значительное ухудшение погоды в нескольких областях страны. В частности, на востоке и юге Украины пройдут дожди с мокрым снегом, в западных областях выпадет снег.

На севере и в центре Украины днем без существенных осадков, максимум, местами небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -10 ночью до +3 днем. Кроме того, синоптики отметили, что 17-18 января ожидается очередное потепление, а с 21 января в Украине существенно похолодает.

Отметим, в Карпатах по состоянию на 14 января 2019 года высота снежного покрова местами достигала 138 см.