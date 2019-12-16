В Киеве завтра частично ограничат движение из-за массовых акций

Иллюстративное фото (УНИАН)

17 декабря в центре Киева пройдут несколько массовых акций

Во вторник, 17 декабря, в центре Киева частично ограничат движение в связи с проведением массовых акций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как сообщается, 17 декабря в центральной части Киева запланировано проведение нескольких массовых акций, в том числе под зданием Верховной рады.

"Организаторы запланировали использовать в мероприятиях большое количество автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта", - говорится в сообщении.

В полиции порекомендовали по возможности воздержаться от поездок центральной частью столицы собственным автотранспортом, чтобы избежать осложнений дорожного движения.

Напомним, в Киеве с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонтные работы.

Кроме того, в столице с 18 по 20 декабря будет перекрыта дорога на проспекте Науки в районе железнодорожного переезда в связи с ремонтными работам.

Добавим, что во время новогодне-рождественских празднований в центре столицы ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Кроме того, будут внесены изменения в работу наземного пассажирского транспорта.