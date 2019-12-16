У Києві завтра частково обмежать рух через масові акції

Ілюстративне фото (УНІАН)

17 грудня у центрі Києва відбудуться кілька масових акцій

У вівторок, 17 грудня, в центрі Києва частково обмежать рух у зв'язку з проведенням масових акцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як повідомляється, 17 грудня у центральній частині Києва заплановано проведення кількох масових акцій, у тому числі під будівлею Верховної ради.

"Організатори запланували використовувати в заходах велика кількість автотранспорту та сценічного обладнання. Тому, щоб забезпечити безпеку і комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних доріг буде обмежений в'їзд великогабаритного вантажного і спеціального транспорту", - йдеться в повідомленні.

В поліції порекомендували по можливості утриматися від поїздок центральною частиною столиці власним автотранспортом, щоб уникнути ускладнень дорожнього руху.

Нагадаємо, в Києві з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонтні роботи.

Крім того, в столиці з 18 по 20 грудня буде перекрита дорога на проспекті Науки в районі залізничного переїзду у зв'язку з ремонтними роботами.

Додамо, що під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі столиці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року. Крім того, будуть внесені зміни в роботу наземного пасажирського транспорту.