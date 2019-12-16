ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві завтра частково обмежать рух через масові акції

Новини » Суспільство     16.12.2019 - 19:11
У Києві завтра частково обмежать рух через масові акції
Ілюстративне фото (УНІАН)

17 грудня у центрі Києва відбудуться кілька масових акцій

У вівторок, 17 грудня, в центрі Києва частково обмежать рух у зв'язку з проведенням масових акцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як повідомляється, 17 грудня у центральній частині Києва заплановано проведення кількох масових акцій, у тому числі під будівлею Верховної ради.

"Організатори запланували використовувати в заходах велика кількість автотранспорту та сценічного обладнання. Тому, щоб забезпечити безпеку і комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних доріг буде обмежений в'їзд великогабаритного вантажного і спеціального транспорту", - йдеться в повідомленні.

В поліції порекомендували по можливості утриматися від поїздок центральною частиною столиці власним автотранспортом, щоб уникнути ускладнень дорожнього руху.

Нагадаємо, в Києві з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонтні роботи.

Крім того, в столиці з 18 по 20 грудня буде перекрита дорога на проспекті Науки в районі залізничного переїзду у зв'язку з ремонтними роботами.

Додамо, що під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі столиці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року. Крім того, будуть внесені зміни в роботу наземного пасажирського транспорту.

У Києві вдруге за рік зайнялася недобудована висотка У Києві п'яний чоловік побив патрульну поліцейську
Новини України Київограничение движения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся