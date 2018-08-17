В Киеве завтра будет изменен график работы трех станций метро

Возможно ограничение на вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"

В работе киевского метро завтра, 18 августа, в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский", возможны изменения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Как сообщается, 18 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия) возможны изменения в работе столичной подземки.

Так, после окончания игры, для надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" обращается к пассажирам с пониманием отнестись к возможным неудобствам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве фуникулер возобновит работу раньше запланированного срока. Ремонтные работы удалось завершить раньше намеченного срока. В частности, фуникулер заработает 20 августа с 12:00.

Также на этой неделе стало известно, что в Киеве троллейбус №9 будет курсировать от аэропорта до железнодорожного вокзала. Изменения вводятся для повышения качества обслуживания жителей Соломенского и Печерского районов. На сегодня троллейбус №9 курсирует от аэропорта до станции метро "Льва Толстого".