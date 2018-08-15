У Києві тролейбус №9 курсуватиме від аеропорту до залізничного вокзалу

Маршрут тролейбусу №9 подовжено

У Києві змінено маршрут тролейбусів № 9. Починаючи з 18 серпня 2018 року вони курсуватимуть від міжнародного аеропорту ім. Ігоря Сікорського до залізничного вокзалу, повідомляє "Київпастранс".

Зазначається, що зміни вводяться з метою підвищення якості обслуговування мешканців Солом’янського та Печерського районів. Відтак, тролейбуси маршруту № 9 курсуватимуть за схемою:

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського

проспект Повітрофлотський - вулиця Смілянська

вулиця Народного Ополчення (у зворотному напрямку проспект Повітрофлотський)

Севастопольська площа

проспект Повітрофлотський

вулиця Івана Огієнка

вулиця Георгія Кірпи (у зворотному напрямку вулиця Ползунова)

вулиця Василя Липківського

вулиця Льва Толстого

вулиця Жилянська (у зворотному напрямку вулиця Саксаганського)

вулиця Шота Руставелі

вулиця Рогнідинська

вулиця Еспланадна

станція метро "Палац спорту".

Фото: схема руху тролейбуса №9 (kpt.kiev.ua)

На сьогодні тролейбус №9 курсує з аеропорту по Повітрофлотському проспекту і бульвару Тараса Шевченка до станції метро "Льва Толстого".

Фото: графік руху тролейбуса №9 (kpt.kiev.ua)

Нагадаємо, у Києві 24 серпня робота метрополітену і міського громадського транспорту буде продовжена на дві години. Зміни пов’язані зі святкуванням Дня незалежності України.