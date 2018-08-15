У Києві тролейбус №9 курсуватиме від аеропорту до залізничного вокзалу
Маршрут тролейбусу №9 подовжено
У Києві змінено маршрут тролейбусів № 9. Починаючи з 18 серпня 2018 року вони курсуватимуть від міжнародного аеропорту ім. Ігоря Сікорського до залізничного вокзалу, повідомляє "Київпастранс".
Зазначається, що зміни вводяться з метою підвищення якості обслуговування мешканців Солом’янського та Печерського районів. Відтак, тролейбуси маршруту № 9 курсуватимуть за схемою:
- Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського
- проспект Повітрофлотський - вулиця Смілянська
- вулиця Народного Ополчення (у зворотному напрямку проспект Повітрофлотський)
- Севастопольська площа
- проспект Повітрофлотський
- вулиця Івана Огієнка
- вулиця Георгія Кірпи (у зворотному напрямку вулиця Ползунова)
- вулиця Василя Липківського
- вулиця Льва Толстого
- вулиця Жилянська (у зворотному напрямку вулиця Саксаганського)
- вулиця Шота Руставелі
- вулиця Рогнідинська
- вулиця Еспланадна
- станція метро "Палац спорту".
Фото: схема руху тролейбуса №9 (kpt.kiev.ua)
На сьогодні тролейбус №9 курсує з аеропорту по Повітрофлотському проспекту і бульвару Тараса Шевченка до станції метро "Льва Толстого".
Фото: графік руху тролейбуса №9 (kpt.kiev.ua)
Нагадаємо, у Києві 24 серпня робота метрополітену і міського громадського транспорту буде продовжена на дві години. Зміни пов’язані зі святкуванням Дня незалежності України.