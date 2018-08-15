У Києві тролейбус №9 курсуватиме від аеропорту до залізничного вокзалу

Новини Суспільство 15.08.2018 - 19:18
Ілюстративне фото (iev.aero)
Ілюстративне фото (iev.aero)

Маршрут тролейбусу №9 подовжено

У Києві змінено маршрут тролейбусів № 9. Починаючи з 18 серпня 2018 року вони курсуватимуть від міжнародного аеропорту ім. Ігоря Сікорського до залізничного вокзалу, повідомляє "Київпастранс".

Зазначається, що зміни вводяться з метою підвищення якості обслуговування мешканців Солом’янського та Печерського районів. Відтак, тролейбуси маршруту № 9 курсуватимуть за схемою:

  • Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського
  • проспект Повітрофлотський - вулиця Смілянська
  • вулиця Народного Ополчення (у зворотному напрямку проспект Повітрофлотський)
  • Севастопольська площа
  • проспект Повітрофлотський
  • вулиця Івана Огієнка
  • вулиця Георгія Кірпи (у зворотному напрямку вулиця Ползунова)
  • вулиця Василя Липківського
  • вулиця Льва Толстого
  • вулиця Жилянська (у зворотному напрямку вулиця Саксаганського)
  • вулиця Шота Руставелі
  • вулиця Рогнідинська
  • вулиця Еспланадна
  • станція метро "Палац спорту".

У Києві тролейбус №9 курсуватиме від аеропорту до залізничного вокзалуФото: схема руху тролейбуса №9 (kpt.kiev.ua)

На сьогодні тролейбус №9 курсує з аеропорту по Повітрофлотському проспекту і бульвару Тараса Шевченка до станції метро "Льва Толстого".

У Києві тролейбус №9 курсуватиме від аеропорту до залізничного вокзалу

Фото: графік руху тролейбуса №9 (kpt.kiev.ua)

Нагадаємо, у Києві 24 серпня робота метрополітену і міського громадського транспорту буде продовжена на дві години. Зміни пов’язані зі святкуванням Дня незалежності України.

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Теги:  Київ,  аэропорт,  троллейбус  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС