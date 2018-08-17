У Києві завтра буде змінено графік роботи трьох станцій метро

Можливе обмеження на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"

В роботі київського метро завтра, 18 серпня, у зв’язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський", можливі зміни. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на КП "Київський метрополітен".

Як повідомляється, 18 серпня, у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Олександрія" (Олександрія) можливі зміни у роботі столичної підземки.

Так, після закінчення гри, для належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Комунальне підприємство "Київський метрополітен" звертається до пасажирів із розумінням поставитися до можливих незручностей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві фунікулер відновить роботу раніше запланованого терміну. Ремонтні роботи вдалося завершити раніше наміченого терміну. Зокрема, фунікулер запрацює 20 серпня з 12:00.

Також на цьому тижні стало відомо, що у Києві тролейбус №9 курсуватиме від аеропорту до залізничного вокзалу. Зміни вводяться для підвищення якості обслуговування мешканців Солом'янського та Печерського районів. На сьогодні тролейбус №9 курсує від аеропорту до станції метро "Льва Толстого".