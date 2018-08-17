Київський фунікулер відновить роботу раніше запланованої дати

Столичний фунікулер запрацює 20 серпня

У Києві фунікулер відновить роботу раніше запланованого терміну. Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Київпастранс" у Facebook.

Повідомляється, що ремонтні роботи вдалося завершити раніше наміченого терміну. Зокрема, фунікулер запрацює 20 серпня з 12:00.

"Зараз тривають завершальні роботи, і вже з понеділка, 20 серпня, фунікулер знову почне свій рух по схилах столиці. Щорічні регламентні ремонтні роботи пройшли успішно, тому фунікулер може ще один рік безпечно перевозити пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в липні РБК-Україна повідомляло, що київський фунікулер не буде працювати більше місяця у зв'язку з регламентними роботами. Передбачалося, що роботи триватимуть до 23 серпня.

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