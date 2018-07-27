В Киеве завершился Крестный ход

Завтра в Киеве будут усиленные меры безопасности

В Киеве сегодня, 27 июля, завершился Крестный ход УПЦ Московского патриархата по случаю 1030-летия Крещения Руси. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В шествии приняли участие около 20 тысяч человек, которые приехали почти из всех областей Украины. Как ранее сообщало РБК-Украина, в ходе мероприятия были задержаны трое лиц. Как сообщают СМИ, задержанные - члены организации "Братство".

"Я вам сказал - полиция приняла меры. Полицейские приняли решение об их задержании", - сказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

На вопрос журналистов о том, задержали ли протестующих за выкрики "Слава Украине", Крищенко ответил: "Возможно. Не знаю".

Фото: Крестный ход в Киеве (mvs.gov.ru)

Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, фактов обнаружения запрещенных вещей на фильтрационных пунктах и провокаций не зафиксировано.

"В целом ситуация была спокойной и контролируемой. Личный состав выполнил все поставленные задачи. Был незначительный инцидент, когда трех человек задержали. Полиция среагировала соответствующим образом", - сказал Яровой. Крищенко добавил, что были обоснованные подозрения, что эти лица могли совершить провокации.

В пресс-службе МВД отмечают, что усиленные меры безопасности будут в Киеве будут и завтра, 28 июля, когда с Крестным ходом за единую поместную церковь пройдут верующие УПЦ Киевского патриархата. Отмечается, что количество привлеченных правоохранителей будет корректироваться в соответствии с количеством участников мероприятия.

Напомним, ранее сегодня Крищенко сообщил, что за безопасностью в Киеве 27 и 28 июля во время Крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси следят около 5 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.