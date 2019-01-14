В Киеве зарегистрировали более 13 тысяч больных гриппом и ОРВИ

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 10%

В Киеве за 2-ю неделю 2019 года зарегистрировано 13 076 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 11907). Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Сообщается, что в целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,8%. Рост произошел за счет как детского, так и взрослого населения: заболело 7158 детей (рост на 11,8%) и 5918 взрослых (увеличение на 7,6%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 54,7%, а на предыдущей неделе - 53,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 15,5%: 2922 случая, что составляет 40,8% от общего количества заболевших детей и 22,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - сообщил Поворозник.

По его словам, в медицинские учреждения за 2-ю неделю госпитализированы 204 человека, из них 165 - дети.

Кроме того, по информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в четырех школах.

"В частности, обучение приостановлено в 24 классах ЗЗСО № 168 и во всех (35) классах УВК № 143 Оболонского района, во всех (23) классах СШ № 80 Печерского района, и в 8 классах ЗЗСО№ 164 Соломенского района", - уточнил первый замглавы КГГА.

Напомним, гриппом и ОРВИ в Украине за неделю заболели более 216 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе в КГГА сообщали, что в Киеве на 6,9% снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Добавим, в Чернигове с 11 января объявлен карантин: ограничительные меры вводятся из-за значительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ и превышения эпидпорога почти на 17%.