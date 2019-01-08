В Киеве снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Иллюстративное фото (УНИАН)

За 53-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 11 907 больных

В Киеве на 6,9% снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

Как отмечается, снижение произошло за счет детского населения. В Киеве за 53-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 11 907 больных гриппом и ОРВИ, тогда как за 52-ю неделю заболело 12 789 человек. Сейчас показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 53,1%.

"В структуре заболеваемости дети составляют 53,8%, а на предыдущей неделе - 59%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 18%: 2 530 случаев, что составляет 39,5% от общего количества заболевших детей и 21,2% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", - сообщил Поворозник.

Кроме того, сообщается, что на прошлой неделе в больницы были госпитализированы 228 человек, из них 160 - дети. Также отмечается, что по информации Департамента образования и науки сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в одной школе - ЗЗСО № 173 Соломенского района.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в последнюю неделю 2018 года от гриппа умер один человек.