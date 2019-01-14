У Києві зареєстрували понад 13 тисяч хворих на грип та ГРВІ

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ майже на 10%

У Києві за 2-й тиждень 2019 року зареєстровано 13 076 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 11 907). Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Повідомляється, що загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 9,8%. Зростання відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення: захворіло 7158 дітей (зростання на 11,8%) та 5918 дорослих (збільшення на 7,6%).

"У структурі захворюваності діти становлять 54,7%, а на попередньому тижні - 53,8%. Серед школярів захворюваність зросла на 15,5%: 2 922 випадки, що становить 40,8% від загальної кількості захворілих дітей і 22,3% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", - поінформував Поворозник.

За його словами, до медичних закладів за 2-й тиждень госпіталізовано 204 особи, із них 165 - діти.

Крім того, за інформацією Департаменту освіти та науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у чотирьох школах.

"Зокрема, навчання призупинено у 24 класах ЗЗСО № 168 та у всіх (35) класах НВК № 143 Оболонського району, у всіх (23) класах СШ № 80 Печерського району, та у 8 класах ЗЗСО№ 164 Солом’янського району", - уточнив перший замголови КМДА.

Нагадаємо, на грип та ГРВІ в Україні за тиждень захворіли понад 216 тисяч чоловік.

Як писало РБК-Україна раніше, на минулому тижні у КМДА повідомляли, що у Києві на 6,9% знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ.

Додамо, у Чернігові з 11 січня оголошено карантин: обмежувальні заходи вводяться через значне зростання захворюваності на грип і ГРВІ та перевищення епідпорогу на майже 17%.