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В Киеве заработали на вход станции метро после дебатов

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 20:27
В Киеве заработали на вход станции метро после дебатов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заработали станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Льва Толстого"

Станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Льва Толстого" открыты на вход после проведения дебатов на НСК "Олимпийский". Об этом сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook.

Отмечается, что также работают пересадочные узлы. На выход данные станции еще закрыты.

В Киеве заработали на вход станции метро после дебатов

Ранее сообщалось, что за проведение дебатов на НСК "Олимпийский" закрыты на вход и выход три станции метро. Сообщалось, что в обычном режиме станции заработают поздно вечером.

Кроме того, в Киеве 19 апреля вечером образовались многочисленные пробки на дорогах, в частности на улице Королевской, Николая Гринченко и Майдане Независимости.

Также сообщалось, что сегодня в центре столицы с 10:00 до 22:00 ограничат движение транспорта через проведение дебатов на "Олимпийском".

Отметим, дебаты на стадионе уже завершились. По данным МВД, на дебаты на НСК "Олимпийский" пришли 22 тысячи украинцев. Ожидалось, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тысяч человек.

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