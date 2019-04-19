У Києві запрацювали на вхід станції метро після дебатів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Запрацювали станції "Олімпійська", "Палац спорту" та "Льва Толстого"

Станції "Олімпійська", "Палац спорту" та "Льва Толстого" відчинено на вхід після проведення дебатів на НСК "Олімпійський". Про це повідомляється на сторінці "Київського метрополітену у Facebook.

Зазначаэться, що також працюють пересадочні вузли. На вихід дані станції ще зачинено.

Раніше повідомлялося, що через проведення дебатів на НСК "Олімпійський" зачинено на вхід та вихід три станції метро. Повідомлялося, що у звичайному режимі станції запрацюють пізно ввечері.

Крім того, у Києві 19 квітня утворились численні пробки на дорогах, зокрема на вулиці Королевській, Миколи Грінченка та Майдані Незалежності.

Також повідомлялося, що сьогодні в центрі столиці з 10:00 до 22:00 обмежать рух транспорту через проведення дебатів на "Олімпійському".

Зазначимо, дебати на стадіоні уже завершилися. За даними МВС, на дебати на НСК "Олімпійський" прийшли 22 тисячі українців. Очікувалося, що на НСК "Олімпійський" будуть присутні близько 60 тисяч чоловік.