В Киеве закрыли уже три станции метро из-за дебатов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения будут работать до окончания дебатов

Из-за проведения дебатов на НСК "Олимпийский" закрыты на вход и выход три станции метро. Об этом сообщают в пресс-службе Киевского метрополитена.

Отмечается, что на вход и выход закрыты станции "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого". Ограничения будут работать до позднего вечера, до окончания дебатов. Пересадка работает.

"Просим скорректировать собственные маршруты. Также напомним, что ближайшие улицы к Олимпийскому стадиону перекрыты для движения транспорта. По предварительным данным в обычном режиме станции заработают поздно вечером. Мы сразу об этом сообщим", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 апреля, две станции столичного метро изменят режим работы в связи с проведением дебатов.

Отметим, РБК-Украина писало, что в пятницу с 18:00 до 19:00 станции метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" переходят на особый режим работы.

Кроме того, сегодня в центре столицы с 10:00 до 22:00 ограничат движение транспорта из-за проведение дебатов на "Олимпийском".