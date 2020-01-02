В Киеве заработали пункты сбора новогодних елок: адреса

Всего в Киеве работает 15 пунток приема елок
В Киеве с четверга, 2 января, начали работу 15 пунктов сбора новогодних елок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, все собранные деревья переработают в щепку на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.
Площадки для сбора новогодних елок были подготовлены на территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.
Пункты расположены по следующим адресам:
Напомним, новогоднюю ночь в столице на Софиевской площади встретили более 100 тысяч людей. В то же время на Контрактовой площади Новый год отпраздновали более 40 тысяч человек.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Для 7% опрошенных самым любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.