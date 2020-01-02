У Києві запрацювали пункти збору новорічних ялинок: адреси

Всього в Києві працює 15 пунток прийому ялинок
У Києві з четверга, 2 січня, розпочали роботу 15 пунктів збору новорічних ялинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, всі зібрані дерева перероблять в тріску на спеціальному механізмі і навесні використовують для мульчування (захисту ґрунту від пересихання і перегріву) лунок вічнозелених рослин.
Майданчики для збору новорічних ялинок були підготовлені на території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень лісопаркових господарств.
Пункти розташовані за наступними адресами:
Нагадаємо, новорічну ніч у столиці на Софійській площі зустріли більше 100 тисяч людей. У той же час на Контрактовій площі Новий рік відсвяткували понад 40 тисяч осіб.
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.