У Києві запрацювали пункти збору новорічних ялинок: адреси

У Києві з четверга, 2 січня, розпочали роботу 15 пунктів збору новорічних ялинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, всі зібрані дерева перероблять в тріску на спеціальному механізмі і навесні використовують для мульчування (захисту ґрунту від пересихання і перегріву) лунок вічнозелених рослин.

Майданчики для збору новорічних ялинок були підготовлені на території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень лісопаркових господарств.

Пункти розташовані за наступними адресами:

проспект Голосіївський, 87г;

вулиця Тростянецька, 58а;

вулиця Електротехнічна, 26;

вулиця Визволителів, 6;

проспект Степана Бандери, 26а;

Залізничне шосе, 61;

вулиця Дмитрівська, 16а (виробнича база);

вулиця Бетховена, 8 (виробнича база парк "Совки");

вулиця Новопольова, 95а;

узвіз Герцена, 6;

Бориспільське шосе, 23 км;

проспоспект Броварський, 2а;

ул Радистів, 1в;

Микільське лісництво;

Броварське лісництво, кв № 72.

Нагадаємо, новорічну ніч у столиці на Софійській площі зустріли більше 100 тисяч людей. У той же час на Контрактовій площі Новий рік відсвяткували понад 40 тисяч осіб.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.