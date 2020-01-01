Новогоднюю ночь на Софиевской площади Киева встретили более 100 тыс. человек

Фото: новогодняя ночь на Софиевской площади (kyivcity.gov.ua)

Новогодняя ночь в столице прошла спокойно

Более 100 тысяч киевлян и гостей столицы встречали новый 2020 год на Софийской площади, где состоялся праздничный концерт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

При этом отмечается, что на Контрактовую площадь в новогоднюю ночь пришли более 40 тысяч человек.

В КГГА добавили, что новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно. Так, в течение ночи спасателям не поступило ни одного вызова по чрезвычайным ситуациям.

По информации Департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи обращения не поступали.

Напомним, в Министерстве внутренних дел сообщили, что ночь на первое января в Украине прошла без особых нарушений публичной безопасности. При этом отмечается, что в новогоднюю ночь дежурили 2,4 тысячи силовиков.

Кроме того, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Для 7% опрошенных самым любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.