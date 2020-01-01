ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новогоднюю ночь на Софиевской площади Киева встретили более 100 тыс. человек

Новости » Общество     01.01.2020 - 16:43
Новогоднюю ночь на Софиевской площади Киева встретили более 100 тыс. человек
Фото: новогодняя ночь на Софиевской площади (kyivcity.gov.ua)

Новогодняя ночь в столице прошла спокойно

Более 100 тысяч киевлян и гостей столицы встречали новый 2020 год на Софийской площади, где состоялся праздничный концерт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

При этом отмечается, что на Контрактовую площадь в новогоднюю ночь пришли более 40 тысяч человек.

В КГГА добавили, что новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно. Так, в течение ночи спасателям не поступило ни одного вызова по чрезвычайным ситуациям.

По информации Департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи обращения не поступали.

Напомним, в Министерстве внутренних дел сообщили, что ночь на первое января в Украине прошла без особых нарушений публичной безопасности. При этом отмечается, что в новогоднюю ночь дежурили 2,4 тысячи силовиков.

Кроме того, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Для 7% опрошенных самым любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.

В Киеве на Новый год силовики будут патрулировать в усиленном режиме Новогодняя ночь в Киеве: где перекроют дороги и как будет ездить транспорт
Новости Украины КиевНовый год 2020Киев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь