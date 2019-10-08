В Киеве запретят движение на проспекте Победы

В Киеве с 12 до 14 октября запретят движение по проспекту Победы для монтажа фрагмента Шулявского путепровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу, в связи с этим 12 октября в 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста.

На время закрытия движения транспорта по проспекту Победы меняется порядок организации работы общественного транспорта.

Таким образом, закрывается движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода.

На этот период организуется временный троллейбусный маршрут №5А, который будет курсировать по маршруту "ул. Чернобыльская - вул. Белицкая" по трассе: вул. Ирпенская – вул. Чернобыльская – вул. Феодоры Пушиной – просп. Академика Палладина – Кольцевая дорога – ул. Победы – ул. Даниила Щербаковского – вул. Маршала Гречка – ул. Северо-Сырецкая, в обратном направлении – вул. Северо-Сырецкая – вул. Маршала Гречка – вул. Даниила Щербаковского – просп. Победы – просп. Академика Палладина – вул. Академика Ефремова – вул. Чернобыльская – вул. Ирпенская.

Также вносятся временные изменения в трассу следования ночных троллейбусных маршрутов:

троллейбусный маршрут № 92Н "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) – просп. Свободы", организуется по трассе: просп. Свободы – вул. В. Порика – просп. Правды – ул. Маршала Гречка – вул. Стеценко – вул. Академика Щусева – вул. Ю. Ильенко – вул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола просп. Воздухофлотский – вул. И. Огиенко – вул. Георгия Кирпы – вул. Ползунова – ул. И. Огиенко – просп. Воздухофлотский (в обратном направлении вул. Народного Ополчения) – Международный аэропорт "Киев" (Жуляны);

троллейбусный маршрут № 93Н "вул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого", организуется по трассе: вул. Чернобыльская – ул. Академика Ефремова – просп. Академика Палладина – просп. Победы – ул. Д. Щербаковского – вул. Стеценко – вул. Академика Щусева – вул. Ю. Ильенко – вул. Сечевых Стрельцов – вул. В. Черновола просп. Победы – ул. Т. Шевченко – вул. Большая Васильковская – ст. м "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении вул. Льва Толстого – вул. Владимирская – ул. Тараса Шевченко);

троллейбусный маршрут № 94Н "просп. Леся Курбаса – ст. м. "Площадь Льва Толстого", организуется по трассе: просп. Леся Курбаса – Кольцевая дорога – ул. Победы – ул. Д. Щербаковского – вул. Стеценко – вул. Щусева – вул. Ю. Ильенко – вул. Сечевых Стрельцов – вул. В. Черновола просп. Победы – ул. Т. Шевченко – ул. Большая Васильковская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении вул. Льва Толстого – вул. Владимирская – бул. Тараса Шевченко).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября будет ограничено движение автомобильного транспорта в сторону левого берега. Ограничение движения вызвано проведением замены деформационного шва.

Кроме того, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.