У Києві заборонять рух на проспекті Перемоги

У Києві з 12 до 14 жовтня заборонять рух проспектом Перемоги для монтажу фрагменту Шулявського шляхопроводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу, у зв'язку з цим 12 жовтня о 22:00 рух проспектом Перемоги буде перекрито до 5:00 14 жовтня. У цей час над проїжджою частиною проспекту встановлюватимуть прогін нового мосту.

На час закриття руху транспорту проспектом Перемоги змінюється порядок організації роботи громадського транспорту.

Таким чином, закривається рух тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на ділянці від станції метро "Нивки" до Повітрофлотського шляхопроводу.

На цей період організовується тимчасовий тролейбусний маршрут №5А, який курсуватиме маршрутом "вул. Чорнобильська - вул. Білицька" за трасою: вул. Ірпінська – вул. Чорнобильська – вул. Феодори Пушиної – просп. Академіка Палладіна – Кільцева дорога – просп. Перемоги – вул. Данила Щербаківського – вул. Маршала Гречка – вул. Північно-Сирецька, у зворотному напрямку – вул. Північно-Сирецька – вул. Маршала Гречка – вул. Данила Щербаківського – просп. Перемоги – просп. Академіка Палладіна – вул. Академіка Єфремова – вул. Чорнобильська – вул. Ірпінська.

Також вносяться тимчасові зміни в трасу курсування нічних тролейбусних маршрутів:

тролейбусний маршрут № 92Н "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) – просп. Свободи", організовується за трасою: просп. Свободи – вул. В. Порика – просп. Правди – вул. Маршала Гречка – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський – вул. І. Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Ползунова – вул. І. Огієнка – просп. Повітрофлотський (у зворотному напрямку вул. Народного Ополчення) – Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни);

тролейбусний маршрут № 93Н "вул. Чорнобильська - ст. м. "Площа Льва Толстого", організовується за трасою: вул. Чорнобильська – вул. Академіка Єфремова – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги – бульв. Т. Шевченка – вул. Велика Васильківська – ст. м "Площа Льва Толстого" (у зворотному напрямку вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка);

тролейбусний маршрут № 94Н "просп. Леся Курбаса – ст. м. "Площа Льва Толстого", організовується за трасою: просп. Леся Курбаса – Кільцева дорога – просп. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги – бульв. Т. Шевченка – вул. Велика Васильківська – ст. м. "Площа Льва Толстого" (у зворотному напрямку вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на естакади Південного мосту до кінця жовтня буде обмежено рух автомобільного транспорту в бік лівого берега. Обмеження руху викликано проведенням заміни деформаційного шва.

Крім того, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.