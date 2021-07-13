В Киеве снова запретили въезд грузовиков: когда снимут ограничения

Въезд в Киев тяжеловесного транспорта ограничен в связи с жарой. Запрещено въезжать грузовикам весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Въезд грузовиков запретили из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.
"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - говорится в сообщении.
РБК-Украина писало, что в Киеве сегодня дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +30 +32, а ночью +18 +20.
Напомним, в Киеве 12 июля с 12:00 ограничивали движение грузовиков. Причиной стало повышение дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.