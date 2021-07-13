У Києві знову заборонили в'їзд вантажівок: коли знімуть обмеження

В’їзд у Київ великовагового транспорту обмежено у зв’язку зі спекою. Заборонено в'їжджати вантажівкам вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції.
В’їзд вантажівок заборонили через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.
"Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - йдеться в повідомленні.
РБК-Україна писало, що у Києві сьогодні дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +30+32, а вночі +18+20.
Нагадаємо, у Києві 12 липня з 12:00 обмежували рух вантажівок. Причиною стало підвищення денної температури повітря понад +28 градусів.