Дожди накроют запад и центр Украины, но на востоке будет сухо

Сегодня дожди накроют центральные и западные области Украины. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +32.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра .

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди будут в южных, западных, центральных и частично северных областях. Сухо будет только на востоке страны и в Крыму.

На западе днем температура воздуха составит +27 +32, а ночью +15+17.

На юге ожидается днем +29+32, а ночью +19+21.

В центре днем будет +29+32, а ночью +17+19.

На востоке прогнозируют днем +30+32, а ночью +17+19.

На севере днем будет +30+32, а ночью +17+19.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +30 +32, а ночью +18+20.