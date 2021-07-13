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Дожди накроют запад и центр Украины, но на востоке будет сухо

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Киев, Вторник 13 июля 2021 08:00
Дожди накроют запад и центр Украины, но на востоке будет сухо Фото: Украину накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня дожди накроют центральные и западные области Украины. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +32.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди будут в южных, западных, центральных и частично северных областях. Сухо будет только на востоке страны и в Крыму.

На западе днем температура воздуха составит +27 +32, а ночью +15+17.

На юге ожидается днем +29+32, а ночью +19+21.

В центре днем будет +29+32, а ночью +17+19.

На востоке прогнозируют днем +30+32, а ночью +17+19.

На севере днем будет +30+32, а ночью +17+19.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +30 +32, а ночью +18+20.

Напомним, в ближайшие сутки в Украину вернутся грозы и шквальный ветер. Ряд областей осадки обойдут стороной, в них сохранится жаркая погода.

Вчера в Украине резко ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

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