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Киев из-за жары снова ограничил въезд для грузовиков

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 12:15
Киев из-за жары снова ограничил въезд для грузовиков Фото: грузовики днем не смогут попасть в Киев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 12 июля, из-за жары Киев снова ограничил въезд для большегрузного автотранспорта. Запрет действует с 12:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Киева.

"Сегодня, 12 июля, с 12:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - говорится в сообщении.

Ограничение действует всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений сообщат дополнительно ориентировочно до 19:00.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев в ближайшие часы накроет ливень, и синоптики объявили штормовое предупреждение.

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Киев жара грузовик
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