В Киеве запретили купаться на всех городских пляжах

В Киеве на всех муниципальных пляжах запретили купаться. Причиной этому стало активное цветение воды в Днепре, а также осадки.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо".

По состоянию на 7 сентября "красные флаги" получили пляжи:

"Венеция";

"Радуга";

"Детский";

"Золотой";

"Молодежный";

"Предместная Слободка";

"Тельбин";

"Радуга";

"Центральный";

"Водоворот";

"Галерный";

"Троещина";

"Вербный ";

"Пуща-Водица ".

"Такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 03.09.20. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды", - отметили коммунальщики.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце августа в Запорожье также запретили купаться на всех городских пляжах.

Также в Министерстве здравоохранения отметили, что морская вода на пляжах Одесской области пригодна для купания.