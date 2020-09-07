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В Киеве запретили купаться на всех городских пляжах

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве на всех муниципальных пляжах запретили купаться. Причиной этому стало активное цветение воды в Днепре, а также осадки.

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Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо".

По состоянию на 7 сентября "красные флаги" получили пляжи:

  • "Венеция";
  • "Радуга";
  • "Детский";
  • "Золотой";
  • "Молодежный";
  • "Предместная Слободка";
  • "Тельбин";
  • "Радуга";
  • "Центральный";
  • "Водоворот";
  • "Галерный";
  • "Троещина";
  • "Вербный ";
  • "Пуща-Водица ".

"Такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 03.09.20. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды", - отметили коммунальщики.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце августа в Запорожье также запретили купаться на всех городских пляжах.

Также в Министерстве здравоохранения отметили, что морская вода на пляжах Одесской области пригодна для купания.

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