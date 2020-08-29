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Морская вода на пляжах Одесской области пригодна для купания, - Минздрав

Одесская область, Суббота 29 августа 2020 13:58
Морская вода на пляжах Одесской области пригодна для купания, - Минздрав
Фото: пляж (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Министерстве здравоохранения заявили, что качество морской воды у побережья Одесской области по санитарно-микробиологическим показателям улучшилось. Отобранные для исследований 93 пробы отвечали гигиеническим требованиям.

Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Также на санитарно-химические показатели была исследована 31 проба морской воды. По этим параметрам все исследованные пробы соответствовали гигиеническим требованиям.

"В зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) исследованы 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели, все соответствовали нормативным требованиям", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле в Одесской области не рекомендовали купаться на девяти пляжах города.

Отметим, что в Киеве запрещено купаться на 10 пляжах, там вывешены красные флаги "купаться запрещено".

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