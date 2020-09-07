У Києві заборонили купатися на всіх міських пляжах

У Києві на всіх муніципальних пляжах заборонили купатися. Причиною цього стало активне цвітіння води в Дніпрі, а також опади.
Про це повідомили в прес-службі комунального підприємства по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо".
Станом на 7 вересня "червоні прапори" отримали пляжі:
"Така ситуація зумовлена аномальною спекою, через що відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, а також опадами, які були 03.09.20. Всі ці чинники значно погіршують нормативні показники води", - зазначили комунальники.
Раніше РБК-Україна писало, що в кінці серпня у Запоріжжі також заборонили купатися на всіх міських пляжах.
Також у Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що морська вода на пляжах Одеської області придатна для купання.