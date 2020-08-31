ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Запорожье запретили купаться на всех пляжах города

Запорожье, Понедельник 31 августа 2020 15:43
В Запорожье запретили купаться на всех пляжах города
Фото: пляж в Запорожье (061.ua)
Автор: Максим Зайченко

В Запорожье запретили купаться на городских пляжах. Накануне в водах Днепра специалисты обнаружили пятно неизвестного вещества, которое по результатам анализов оказалось вредным для здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского горсовета.

“Сегодня специалисты будут брать пробы на городских пляжах для того, чтобы проверить, насколько это повлияло на состояние воды. На данный момент городские пляжи остаются закрытыми, купание на них запрещено”, - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что решение о возможном открытии пляжей будет приниматься по результатам анализов воды.

Источник происхождения пятна пока неизвестен. Чиновники написали письма в Госпотребслужбу, экологическую инспекцию с требованием разобраться в ситуации.

Напомним, в июле в Одесской области не рекомендовали купаться на девяти пляжах города.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве запрещено купаться на 10 пляжах, там вывешены красные флаги "купаться запрещено".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Запорожьепляж
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь