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У Києві замінували залізничний вокзал

Новини » Надзвичайні події     07.03.2020 - 14:55
У Києві замінували залізничний вокзал
Фото: вокзал в Києві (РБК-Україна)

На вокзалі проводитися евакуація персоналу і пасажирів

У Києві в суботу, 7 березня, надійшло повідомлення про мінування залізничного вокзалу. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На вокзалі проводиться евакуація персоналу та пасажирів. На місці працюють співробітники правоохоронних органів.

Як повідомляють співробітники вокзалу у зв'язку із загрозою вибуху пасажирів пускають через підземні переходи до шляхів.

Нагадаємо, останнє повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу надходило в кінці грудня 2019 року. Тоді також було евакуйовано персонал та пасажири.

До цього повідомлення про нібито замінування столичного залізничного вокзалу надходило 20 грудня.

Також 19 грудня минулого року мінування станції метро "Площа Льва Толстого" в Києві не підтвердилася. Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів на станції "Площа Льва Толстого". Робота станції була закрита, зокрема, на пересадку.

Додамо, що торік правоохоронці цілому отримали 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". "Мінували" зазвичай вокзали Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.

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