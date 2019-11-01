В Киеве заминировали ж/д вокзал

В Киеве в пятницу вечером, 1 ноября, заминировали железно-дорожный вокзал. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Из здания столичного вокзала были эвакуированы сотрудники и пассажиры.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокзала. На данный момент полиция проверяет железно-дорожный вокзал на наличие взрывоопасных предметов.

Фото: минирование ж/д вокзала в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, сегодня утром в киевском метрополитене сообщили о минировании двух станций метро - "Театральная" и "Крещатик".

Позже стало известно, что станцию ​​метро "Арсенальная" закрыли на вход.

Кроме того, 1 ноября на электронную почту полиции Львова поступило сообщение о минировании областной клинической больницы и церкви Святого Георгия. На места отправились следственно-оперативные группы, кинологи, патрульные полицейские, взрывотехники и другие специалисты.

Добавим, что в Житомире на электронный адрес правоохранителей поступило письмо о возможном террористическом акте в областной больнице и в одном из соборов города. Для обследования зданий отправились кинологи, взрывотехники и другие специалисты.