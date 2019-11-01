У Києві замінували залізничний вокзал

У Києві у п'ятницю ввечері, 1 листопада, замінували залізничний вокзал. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

З будівлі столичного вокзалу були евакуйовані співробітники і пасажири.

Співробітники правоохоронних органів оточили територію вокзалу. На даний момент поліція перевіряє залізничний вокзал на наявність вибухонебезпечних предметів.

Фото: мінування залізничного вокзалу в Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні зранку у київському метрополітені повідомили про мінування двох станцій метро - "Театральну" та "Хрещатик".

Пізніше стало відомо, що станцію метро "Арсенальна" закрили на вхід.

Крім того, 1 листопада на електронну пошту поліції Львова надійшло повідомлення про замінування обласної клінічної лікарні та церкви Святого Георгія. На місця вирушили слідчо-оперативні групи, кінологи, патрульні поліцейські, вибухотехніки та інші фахівці.

Додамо, що в Житомирі на електронну адресу правоохоронців надійшов лист про можливий терористичний акт в обласній лікарні та в одному з соборів міста. Для обстеження будівель вирушили кінологи, вибухотехніки та інші фахівці.