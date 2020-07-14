В Киеве "заминировали" Центральный ж/д вокзал

В Киеве ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала. Ранее поступило анонимное сообщение о его минировании.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныцы".

Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. На данный момент вокзал проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Обращаем внимание, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 июля в Киеве поступило сообщение о минировании автовокзала.

Кроме того, ранее в Киеве "заминировали" центральную станцию метро.