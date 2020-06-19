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В Киеве "заминировали" центральную станцию метро

Новости » Происшествия     19.06.2020 - 14:48
В Киеве "заминировали" центральную станцию метро
Фото: станция метро "Площадь Льва Толстого" (РБК-Украина)

Анонимное сообщение о минировании поступило в пятницу днем

В Киеве в пятницу днем, 19 июня, поступило анонимное сообщение о минировании центральных станций метрополитена. В связи с инцидентом станцию "Площадь Льва Толстого" закрыли.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Станцию метро "Площадь Льва Толстого" и пересадку закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, 3 июня в полицию поступало сообщение о массовом минировании.

Кроме того, 1 июня станцию столичного метрополитена "Арсенальная закрыли из-за минирования моста Метро.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Киевметроминирование
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