В Киеве "заминировали" центральную станцию метро

Анонимное сообщение о минировании поступило в пятницу днем
В Киеве в пятницу днем, 19 июня, поступило анонимное сообщение о минировании центральных станций метрополитена. В связи с инцидентом станцию "Площадь Льва Толстого" закрыли.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Станцию метро "Площадь Льва Толстого" и пересадку закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
Напомним, 3 июня в полицию поступало сообщение о массовом минировании.
Кроме того, 1 июня станцию столичного метрополитена "Арсенальная закрыли из-за минирования моста Метро.
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Автор: РБК-Украина