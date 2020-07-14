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У Києві "замінували" Центральний ж/д вокзал

Автор: РБК-Україна

Проводиться евакуація працівників та пасажирів

У Києві обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу. Раніше надійшло анонімне повідомлення про його замінування.

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Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Всіх працівників і пасажирів вокзалу евакуювали. На цей час вокзал перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

"Звертаємо увагу, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального будинку переходи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 липня в Києві надійшло повідомлення про замінування автовокзалу.

Крім того, раніше у Києві "замінували" центральну станцію метро.

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