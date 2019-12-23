У Києві замінували Центральний залізничний вокзал

Фото: Центральний ж/д вокзал в Києві (РБК-Україна)

Працівники та пасажири вокзалу були евакуйовані

У Києві в понеділок, 23 грудня, надійшло повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці" в Facebook.

Як повідомляється, співробітники і пасажири вокзалу були евакуйовані.

"Тільки що надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу. Всі працівники та пасажири вокзалу евакуйовано. Об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального будинку переходи.

Зазначимо, це вже не перший випадок мінування Центрального ж/д вокзалу в Києві. Минулого разу його мінували 20 грудня.

Нагадаємо, 19 грудня мінування станції метро "Площа Льва Толстого" в Києві не підтвердилася. Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів на станції "Площа Льва Толстого". Робота станції була закрита, зокрема, на пересадку.

РБК-Україна писало, що в 2019 році правоохоронці цілому отримали 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на оббъектах УЗ. "Мінували" зазвичай вокзали Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.