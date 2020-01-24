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У Києві "замінували" центральні станції метро

Новини » Надзвичайні події     24.01.2020 - 18:20
У Києві "замінували" центральні станції метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці проводять по черзі перевірку станцій

У Києві у п'ятницю ввечері, 24 січня, надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичного метро.

Як повідомляється, правоохоронці проводять по черзі перевірку станцій з тимчасовим закриттям. У зв'язку з цим тимчасово закриті станції метро "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" і "Театральна".

Нагадаємо, 10 січня в Києві з-за анонімного дзвінка про мінування станції метро "Майдан Незалежності" і пересадку на "Хрещатик" закрили на вхід і вихід. На території метро проводили перевірку.

Крім того, 30 грудня в Києві після анонімного дзвінка про мінування закрили станцію метро "Хрещатик" і пересадку на "Майдан Незалежності". Правоохоронці отримали анонімний дзвінок про замінування станції метро "Хрещатик". В ході перевірки небезпечних предметів виявлено не було.

Додамо, що Кабінет міністрів України вніс у Верховну раду законопроєкт про посилення відповідальності за неправдиве мінування. Пропонується встановити в якості обов'язкового додаткового покарання у вигляді конфіскації майна за скоєння злочину, передбаченого статтею 259 КК України.

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