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У Києві замінували одну з центральних станцій метро

Новини » Надзвичайні події     24.12.2019 - 13:00
У Києві замінували одну з центральних станцій метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станція метро "Майдан Незалежності" закрита на вхід і вихід

Станція метро "Майдан Незалежності" закрита на вхід і вихід через повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу метрополітену.

У метрополітені наголосили, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.

"Станція Майдан Незалежності + пересадку закрито на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про мінування Центрального залізничного вокзалу. Інформація не підтвердилася.

Крім того, 19 грудня станцію "Площа Льва Толстого" і пересадку закривали на вхід і вихід після анонімного дзвінка про мінування. Інформація не підтвердилася.

РБК-Україна писало, що за добу 16 грудня невідомі двічі повідомили про мінування міжнародного аеропорту "Бориспіль", і про рух колони техніки з вибухівкою по трасі "Київ-Одеса" в бік столиці.

Крім того, в 2019 році силовики отримали 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". "Мінували" зазвичай вокзали Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.

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