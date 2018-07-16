Станцію метро "Лівобережна" закрили через дзвінок про мінування

Зараз на станції проводиться перевірка

У Києві станція метро "Лівобережна" сьогодні вранці, 16 липня, закрита для пасажирів у зв'язку з анонімним дзвінком про замінування. Про це повідомляє прес-служба київського метро Twitter.

Як повідомляється, зараз на станції проводиться перевірка.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 липня повідомлялося про "замінування" станцій метро "Гідропарк" у Києві.

Пізніше, в ході перевірки, вибухонебезпечних предметів виявлено не було і відкрили станцію на вхід і вихід для пасажирів.

Відзначимо, на минулих вихідних проїзд в міському транспорті Києва подорожчав до 8 гривень. В метро до кінця липня залишаються дійсними всі раніше придбані проїзні на місяць. Також протягом цього терміну можна обміняти синій жетон старого зразка без доплати. З серпня сині жетони можна буде обміняти з доплатою. Записані поїздки на безконтактні карти метро або метропас залишаються дійсними.

У міському наземному транспорті раніше куплені разові квитки номіналом 4 гривні будуть дійсні до кінця місяця, після чого їх можна буде обміняти з доплатою. Сума штрафу за безквитковий проїзд у Києві також зросла вдвічі - до 160 гривень.