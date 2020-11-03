В Киеве заминировали станцию метро "Крещатик"

Фото: метро "Крещатик" (РБК-Украина)

Во вторник, 3 ноября, правоохранители в Киеве получили сообщение о минировании станции метро "Крещатик". Сейчас она закрыта на проверку.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что станция "Крещатик" закрыта на пересадку, а также на вход и выход

"Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью и утром 4 ноября в Киеве ожидается сильный туман. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Кроме того, вчера в Киеве на бульваре Леси Украинка мужчина угрожал взорвать ресторан. Нарушителем оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения, он был задержан.

Добавим, что 1 ноября в Киеве сообщили о минировании моста Патона. Движение по мосту было ограничено. Позже полиция задержала "минера".

Ранее сообщилось, что 25 октября в день проведения местных выборов полиция получила восемь сообщений о минировании избирательных участков. Все они оказались ложными.