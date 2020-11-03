В Киеве ночью ожидается сильный туман

Во вторник, 4 ноября, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Ночью и в течение утра в столице ожидается сильный туман.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что видимость на дорогах составит от 200 до 500 метров. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.
Водителям в таких условиях рекомендуется снизить скорость движения и избегать резких маневров на дороге.
Кроме того, специалисты рекомендуют во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
Напомним, сегодня на западе, востоке и юге Украины ожидаются дожди, в других регионах - переменная облачность. Температура воздуха поднимется до +14 градусов.
Кроме того, в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.