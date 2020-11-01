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В Киеве задержали "минера" моста Патона

Киев , Воскресенье 01 ноября 2020 12:58
В Киеве задержали "минера" моста Патона
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Полицейские задержали мужчину, который сообщил о "минировании" моста Патона в воскресенье, 1 ноября. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает прес-служба полиция Киева.

Злоумышленнику 27 лет. Свой поступок он объяснить не смог.

"В течение часа оперативники полиции установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Это - уроженец Черниговской области, 1993 года рождения. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Напомним, о минировании моста сообщили утром. Из-за этого движение по мосту было временно ограничено, но около 11 утра оно было восстановлен.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве реставрация моста Патона продлится пять лет. Во время ремонтных работ планируют увеличить его пропускную способность.

Кроме этого, ранее на мосту Патона запретили проезд грузовиков.

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