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У Києві замінували станцію метро "Хрещатик"

Київ, Вівторок 03 листопада 2020 18:27
У Києві замінували станцію метро "Хрещатик"
Фото: метро "Хрещатик" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 3 листопада, правоохоронці в Києві отримали повідомлення про мінування станції метро "Хрещатик". Зараз вона закрита на перевірку.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Наголошується, що станція "Хрещатик" закрита на пересадку, а також на вхід і вихід

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі та вранці 4 листопада у Києві очікується сильний туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Крім того, вчора в Києві на бульварі Лесі Українки чоловік погрожував підірвати ресторан. Порушником виявився уродженець Івано-Франківської області 1987 року народження, він був затриманий.

Додамо, що 1 листопада у Києві повідомили про мінування мосту Патона. Рух по мосту було обмежено. Пізніше поліція затримала "мінера".

Раніше повідомлялося, що 25 жовтня у день проведення місцевих виборів поліція отримала вісім повідомлень про замінування виборчих дільниць. Всі вони виявилися помилковими.

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