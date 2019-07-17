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В Киеве заминировали станцию метро

Новости » Происшествия    17.07.2019 - 15:44
В Киеве заминировали станцию метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Неизвестный сообщил о минировании станции "Дворец спорта"

В Киеве из-за анонимного сообщения о минировании закрыли на вход и выход станцию метро "Дворец спорта" и пересадку на станцию "Льва Толстого". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как сообщается, в среду, 17 июля, неизвестный сообщил о минировании станции метро "Дворец спорта" и пересадки на станцию "Льва Толстого". Сейчас станция закрыта на вход и выход.

В Киеве заминировали станцию метро

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире неизвестный сообщил о минировании двух местных высших учебных заведений. Местные СМИ отмечали, что заминировали Житомирский политехнический университет и Житомирский медицинский институт. На месте происшествия работали сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове 8 июля произошло массовое минирование объектов. Правоохранители получили сообщение о минировании всех торговых центров города и железнодорожного вокзала.

Добавим, что МВД изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании. Отмечалось, что это решение было принято, чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов в Верховную Раду.

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