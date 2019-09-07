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У Києві замінували станцію метро

Новини » Суспільство    07.09.2019 - 15:48
У Києві замінували станцію метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Почайна" закрита на вихід входь

Станція київського метро "Почайна" зачинена на вхід і вихід в зв'язку з анонімним дзвінком про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

Зараз фахівці проводять перевірку станції метро.

"Станцію "Почайна" зачинено на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Фахівці проводять перевірку", - йдеться в повідомленні.

Увага! Станцію "Почайна" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Фахівці проводять перевірку.

Опубліковано КП "Київський метрополітен" Субота, 7 вересня 2019 р.

Нагадаємо, раніше в Києві через анонімне повідомлення про мінування закрили на вхід і вихід станції метро "Палац спорту" і пересадку на станцію "Льва Толстого".

Нещодавно в Чернівцях поліція перевіряла інформацію про замінування близько 200 об'єктів.

На спецлінію "102" надійшло повідомлення з обласної УДСНС про те, що на їх електронну адресу прийшов лист про замінування майже двохсот споруд в Чернівцях. До зазначених об'єктів негайно були направлені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехнічна та кінологічна служби. В ході перевірки вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Також у Житомирі невідомий повідомив про мінування двох місцевих вищих навчальних закладів. Місцеві ЗМІ відзначали, що замінували Житомирський політехнічний університет та Житомирський медичний інститут. На місці події працювали співробітники поліції, кінологи і вибухотехніки.

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