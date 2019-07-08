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В Харькове "заминировали" все ТЦ и вокзал

Новости » Происшествия    08.07.2019 - 18:05
В Харькове "заминировали" все ТЦ и вокзал
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ведется эвакуация граждан

В Харькове в понедельник, 8 июля, "заминировали" все торговые центры и железнодорожный вокзал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Указано, что по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

"Сообщение о закладке взрывчатки во всех торговых центрах и железнодорожном вокзале Харькова поступили в полицию 8 июля. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове правоохранители искали взрывчатку на стадионе "Металлист" и станции метро "Спортивная".

Как писало РБК-Украина ранее, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявлял, что МВД изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании. Отмечалось, что это решение было принято, чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов в Верховную раду.

Добавим также, 2 июля в Киеве проверяли все детские сады после сообщения о минировании. В письме, присланном на электронную почту Главного управления ГСЧС в Киеве, сообщалось, что заминированы все детские сады, и они якобы могут взорваться в 13:00.

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