У Києві замінували станцію метро

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Невідомий повідомив про мінування станції "Палац спорту"

У Києві через анонімне повідомлення про мінування зачинили на вхід та вихід станцію метро "Палац спорту" та пересадку на станцію "Льва Толстого". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як повідомляється, у середу, 17 липня, невідомий повідомив про мінування станції метро "Палац спорту" та пересадки на станцію "Льва Толстого". Наразі станція зачинена на вхід та вихід.

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